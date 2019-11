Die Schäden im deutschen Wald haben auch in Baden-Württemberg deutlich zugenommen. Allerdings ist die neuste Bilanz des BW-Landwirtschaftsministeriums nicht ganz so düster wie die Schätzung des Bundes.

Nach Zahlen aus dem Landwirtschaftsministeriums in Stuttgart fielen in diesem Jahr in Baden-Württemberg bisher rund fünf Millionen Kubikmeter Schadholz an, wie Landesforstpräsident Max Reger am Montag berichtete. Im Jahr davor waren es rund vier Millionen Kubikmeter gewesen.

Schäden dennoch "brachial"

In einer Antwort des Bundeslandwirtschaftsministeriums an die Grünen vom Oktober war noch von 6,3 Millionen Kubikmetern Schadholz die Rede gewesen. Diese Zahlen würden jedoch auch bis Jahresende nicht erreicht werden, meinte Reger. Für Entwarnung gebe es aber überhaupt keinen Anlass, im Gegenteil. "Wir verzeichnen eine deutliche Verschlechterung. Die Schäden sind in manchen Regionen brachial."

Seinen Worten zufolge sind auch die finanziellen Einbußen für die Waldwirtschaft erheblich. Die Waldbesitzer hätten einen Mehraufwand von rund fünf Euro pro Festmeter, um das geschädigte Holz einzuschlagen.

Hitze und Dürre sowie Borkenkäfer setzt dem Wald zu

Bereits der Ende Oktober vorgestellte Waldzustandsbericht 2019 hatte Baden-Württembergs Wäldern große Schäden durch extreme Hitze und Dürre des Vorjahres sowie den Baumschädling Borkenkäfer bescheinigt. Im Rahmen eines millionenschweren Notfallplans will das Land mehr Geld für Klimaforschung oder auch den Schutz vor Borkenkäfern ausgeben.