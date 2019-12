Gestiegene Kosten, gesunkene Preise: Für viele Bauern im Südwesten war das Geschäftsjahr 2018/2019 dürftig. Eine Branche freut sich allerdings über stark gestiegene Erträge.

Im Schnitt erwirtschafteten die Landwirte in Baden-Württemberg im vergangenen Betriebsjahr, das von Juli 2018 bis Juli 2019 ging, 8,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Das geht aus Zahlen hervor, die Landesbauernpräsident Joachim Rukwied am Dienstag in Stuttgart vorstellte.

Erträge der Obstbauern brechen ein

Die Bilanz erfasst das Einkommen, das ein Betrieb im Schnitt für jedes dort tätige Familienmitglied erwirtschaftet. Besonders starke Einbußen von 43 Prozent mussten demnach die Obstbauern verkraften. Zu schaffen machte den Landwirten dem Landesbauernverband zufolge ein stark gefallener Apfelpreis bei zugleich gestiegenen Personalkosten für die Erntearbeiter.

Auch Futterbau- und Milchbetriebe verloren zwischen zwölf und 13 Prozent. Landwirte, die auf Ackerbau setzen, konnten dagegen leicht zulegen. Wegen der günstigeren Witterung waren die Erträge höher als bei Bauern in Nord- und Ostdeuschland, die im Trockenjahr 2018 empfindliche Ernteeinbußen hinnehmen mussten. Erfreulich war das Ergebnis für Weinbauern. Nach einer schlechten Lese 2017 erwirtschafteten sie in diesem Jahr wieder ein Viertel mehr.

Mahnung an die Politik

Insgesamt sei die Lage der Landwirte in Baden-Württemberg weiter schwierig, so Rukwied. Sie verdienten knapp ein Viertel weniger als beispielsweise ihre Kollegen in Niedersachsen. Die hiesigen Landwirte bräuchten daher verlässliche Rahmenbedingungen, so Rukwied, dann könnten sie auch weitere gesellschaftliche Forderungen erfüllen.