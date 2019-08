Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr so viel in seine Gebäude investiert wie noch nie zuvor - fast 850 Millionen Euro. Der allgemeine Bauboom macht dem Land dabei zu schaffen.

Vom Amtsgericht über das Finanzamt bis zum Universitätslabor - dem Land Baden-Württemberg gehören rund 8.000 Gebäude. Im vorigen Jahr hat die Hochbauverwaltung des Landes dafür fast 850 Millionen Euro ausgegeben. Das ist ein neuer Ausgabenrekord, so die Vermögens- und Hochbauverwaltung des Landes. Sie hat am Montag ihre Jahresbilanz vorgestellt.

Das meiste Geld floss dabei in Sanierungsarbeiten und den Unterhalt der Gebäude, also etwa auch in die Reinigung. Knapp 130 Millionen Euro wurden in Neubauten investiert, zum Beispiel in den Neubau der Freiburger Kinderklinik.

Spatenstich für die Freiburger Kinderklinik - sie ist eines der wichtigsten Neubauprojekte im Land (Archivbild) SWR (Archivbild)

Bauen ist teurer geworden

Zu schaffen macht dem Land dabei der Bauboom. Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) rechnet damit, dass die Kosten für eigene Bauvorhaben jährlich um 4,9 Prozent im Vergleich zu den ersten Planungen steigen. Wegen der aufgeheizten Baukonjunktur lägen Ausschreibungsergebnisse in ihren Summen deutlich über den Erwartungen, sagte sie. In der Vergangenheit sei das Land von Baupreissteigerungen in Höhe von 2,5 Prozent ausgegangen. "In Einzelfällen sind aber die Ergebnisse der Ausschreibungen im vergangenen Jahr deutlich von diesen Kostenprognosen abgewichen", sagte Splett. So manche Ausschreibung des Landes habe im ersten Durchgang gar kein akzeptables Angebot gebracht.

Landtag muss großen Bauprojekten zweimal zustimmen

Das Kabinett hatte im Juni eine Vorlage beschlossen, mit der verhindert werden soll, dass Baukosten für das Land komplett aus dem Ruder laufen. Bei Top-Projekten muss der Landtag künftig zweimal zustimmen: Zunächst soll das Parlament klären, ob es ein Bauvorhaben grundsätzlich will. Nach einer gründlichen Planung ist eine zweite Zustimmung auf der Grundlage einer konkreten Kostenangabe fällig.

Bekannte Vorhaben des Landes sind neben der Freiburger Kinderklinik zum Beispiel die Sanierung des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe, der Neubau des Lehr- und Lernzentrums des Uniklinikums Tübingen, die geplante Elefantenanlage in der Stuttgarter Wilhelma und die Sanierung des Opernhauses in Stuttgart.

Das Stuttgarter Opernhaus soll in den kommenden Jahren aufwendig saniert werden (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/Bernd Weißbrod/dpa

Land investiert in Klimaschutz und Photovoltaik

Beim Bauen achtet die Landesverwaltung verstärkt auf den Klimaschutz. So werden zum Beispiel recycelter Beton und Holz als nachwachsender Rohstoff verbaut. Auf den Dächern der Landesgebäude entstehen außerdem zunehmend Photovoltaikanlagen. 100.000 Quadratemeter sind es inzwischen, eine Fläche von 14 Fußballfeldern. Beim Thema Photovoltaik hatte das Land Nachholbedarf. Der Landesrechnungshof hatte voriges Jahr gefordert, mehr solcher Anlagen zu bauen.