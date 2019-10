Der Streit um das Volksbegehren "Rettet die Bienen" in Baden-Württemberg geht in die nächste Runde: Wie nach einem Spitzentreffen in Stuttgart bekannt wurde, will die grün-schwarze Landesregierung im ersten Quartal 2020 einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen. Dieser soll wesentliche Ziele des Bienen-Volksbegehrens übernehmen, aber umstrittene Passagen abschwächen.