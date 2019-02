Am Dienstag wurde der Hotel- und Restaurantführer Guide Michelin 2019 in Berlin vorgestellt. Insgesamt sieben Spitzengastronomen aus Baden-Württemberg sind neu hinzugekommen.

Baden-Württemberg hat insgesamt drei Sterne-Restaurants hinzugewonnen und kommt im Guide Michelin 2019 auf 77 ausgezeichnete Restaurants. Neu sind sieben Häuser mit je einem Stern, darunter die Restaurants "Oben" in Heidelberg und "sein" in Karlsruhe, wie die Herausgeber des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin am Dienstag in Berlin mitteilten.

Baden-Württemberg hat unter den 16 Bundesländern stets mit großem Abstand die meisten Gourmetrestaurants vor Bayern, das auf 52 kommt. Die Landeshaupstadt Stuttgart ist mit "Hupperts" und "Der Zauberlehrling" beim Zuwachs zweimal vertreten.

Ebenfalls einen Stern erhielten die "Alte Vogtei" in Köngen (Kreis Esslingen) und "Ursprung" in Königsbronn (Kreis Heidenheim). Fünf Restaurants wurden zurückgestuft. Ganz leer aus gingen "Le Salon im Kesselhaus" in Karlsruhe, "Gutsschänke" in Ludwigsburg, "Alte Post" in Nagold (Kreis Calw) und "Fallert" in Sasbachwalden (Ortenaukreis).

Hohe Auszeichnung für Gastronomie

Schon einen einzigen Stern des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin zu bekommen, ist eine hohe Auszeichnung für ein Restaurant. Ein Stern bedeutet nach Auffassung der Autoren: "Eine Küche voller Finesse - einen Stopp wert." Zwei Sterne: "Eine Spitzenküche - einen Umweg wert." Drei Sterne: "Eine einzigartige Küche - eine Reise wert."

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) gratulierte den ausgezeichneten Gastronomen in Namen der Landesregierung: "Der Südwesten ist die Feinschmeckertheke in Deutschland. Bei uns wird vielfältig und ambitioniert gekocht, ob im örtlichen Gasthof oder im Sterne-Restaurant."

Viele Sterne in Baiersbronn

In Baiersbronn im Schwarzwald wurde im Hotel "Traube Tonbach" neben dem Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" jetzt auch die "Köhlerstube" ausgezeichnet. Im Restaurant "Schwarzwaldstube" hatte Harald Wohlfahrt zahlreiche spätere Sterneköche ausgebildet. Seinem Nachfolger Torsten Michel gelang 2017 der nahtlose Übergang mit drei Sternen, die das Restaurant seit 1992 ununterbrochen führt. Auch der Küchenchef der Köhlerstube, Florian Stolte, wurde in der Traube Tonbach entdeckt. Begeistert äußerten sich die Restaurant-Betreiber auf ihrer Facebook-Seite.

News vom GUIDE MICHELIN: Aus 3 Sternen werden 4! ⭐️⭐️⭐️⭐️ Herzlichen Glückwunsch an die Brigade um Küchenchef Florian Stolte zur Auszeichnung mit dem ersten Michelin-Stern für unsere KÖHLERSTUBE sowie an die Crew unserer SCHWARZWALDSTUBE mit Küchenchef Torsten Michel für die erfolgreiche Verteidigung der Höchstbewertung von 3 Michelin-Sternen! Familie Finkbeiner und das gesamte Traube-Team sind absolut begeistert von der grandiosen Leistung beider Dreamteams! 👏🏅🎊 Hotel Traube Tonbach - Baiersbronn, Facebook , 26.2.2019, 16:30 Uhr

Wenige Kilometer weiter, im Restaurant des Hotel "Bareiss" in Baiersbronn, verwöhnt Claus-Peter Lumpp mit drei Michelin-Sternen. Einen Stern "Verlust" machte dieses Jahr das "Schlossberg": Die Michelin-Inspektoren gaben dem Gourmetrestaurant in Baiersbronn nur noch einen Stern. 2018 konnte es sich mit zwei Sternen schmücken.

Torsten Michel, Küchenchef der "Schwarzwaldstube" im Hotel "Traube Tonbach" picture-alliance / Reportdienste Christoph Schmidt

Wie wird ein Restaurant zum Sterne-Haus?

Die Inspektoren des Guide Michelin kommen mehrfach unangekündigt und probieren die Menüs. Alle Tester sind fest angestellt, zahlen für die Gerichte und bewerten nach einheitlichen Maßstäben. Manchmal geben sie sich nach dem Essen zu erkennen, sprechen mit dem Koch und werfen einen Blick in die Küche. Alle Inspektoren haben eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe. Bewertet werden die Qualität der Produkte, die fachgerechte Zubereitung sowie der Geschmack, die persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die gleichbleibende Qualität.

2018 listete der Guide Michelin 300 Sterne-Restaurants in Deutschland auf, davon elf Häuser mit drei Sternen und 39 mit zwei Sternen. In der aktuellen Ausgabe können sich 309 Restaurants mit Michelin-Sternen schmücken.

Maultaschen im Sterne-Restaurant "Bareiss" picture-alliance / Reportdienste DUMONT Bildarchiv

Was sind die Trends in den Feinschmecker-Küchen?

In den vergangenen Jahren haben sich in der Sterneküche Trends zu mehr vegetarischen Gerichten, regionalen und saisonalen Produkten sowie mehr Lässigkeit im Ambiente entwickelt. "Es gibt immer mehr junge Köche, die frische Ideen haben und neuen Schwung in die deutsche Spitzengastronomie bringen", sagte der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, zur diesjährigen Ausgabe.