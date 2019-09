Frank Stäbler ist Baden-Württembergs bekanntester Ringer: Der Weltmeister aus Musberg - und für den geht es mal wieder um alles. In der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan haben heute die Ringer-Weltmeisterschaften begonnen, gleichzeitig ist das auch die Qualifikation für die olympischen Spiele 2020 in Tokio. Morgen muss Stäbler in seiner Gewichtsklasse das erste Mal ran - aber gerade die Gewichtsklasse hat Stäbler bei der Vorbereitung besonders gequält: mehr...