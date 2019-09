Baden-Württemberg ist massiv vom Insektensterben betroffen, meldet das Landesumweltministerium. Es beruft sich auf erste Daten aus dem landesweiten Insekten-Monitoring, die am Donnerstag in Stuttgart präsentiert wurden.

Die Wissenschaftler sammeln erst seit Sommer 2018 Insekten, um einen Überblick zu bekommen. Schon in der kurzen Zeit zeigte sich, in den aufgestellten Fallen waren im Schnitt weniger als fünf Gramm Insektenbiomasse pro Tag, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Das sei viel zu wenig, erklärt der baden-württembergische Umweltstaatssekretär Andre Baumann.

Baumann sieht in den ersten Befunden eine Bestätigung einer Studie des Entomologischen Vereins Krefeld, das einen Rückgang der Insekten um bis zu 80 Prozent innerhalb von 30 Jahren festgestellt hatte. Endgültige Aussagen über das Ausmaß des Insektensterbens im Land wird man erst nach der vollständigen Auswertung in zwei Jahren treffen können.

Systematisches Monitoring fehlt

"Wir brauchen harte Fakten, um das Insektensterben auch bei uns in Baden-Württemberg richtig zu bewerten und die passenden Gegenmaßnahmen zu ergreifen", sagte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle. "Bislang gibt es zahlreiche Einzelstudien. Es fehlt aber ein systematisches Monitoring der Entwicklung der einzelnen Insektenpopulationen über einen langen Zeitraum."

Überraschenderweise gibt es bei der gefangenen lnsektenmasse kaum einen Unterschied zwischen Naturschutzgebieten oder normalen Probeflächen. Es fällt allerdings auf, dass in Naturschutzbieten deutlich mehr verschiedene Arten, beispielsweise von Wildbienen unterwegs sind.

Staatssekretär Baumann wies auf die Schlüsselfunktion von Insekten im Ökosystem hin: "Sie zersetzen abgestorbene Materialien, erhalten die Bodenfruchtbarkeit und sind ein wesentliches Glied der Nahrungskette." Es müsse alles getan werden, um den Schwund aufzuhalten.