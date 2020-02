Das Sturmtief "Sabine" hat in der Nacht offenbar keine erheblichen Schäden in Baden-Württemberg verursacht. Die Feuerwehr musste aber häufig ausrücken. Die Züge im Fernverkehr sollen am Dienstag wieder planmäßig fahren.

Auch am zweiten Tag hat Sturmtief "Sabine" in Baden-Württemberg kleinere Schäden angerichtet. Menschen wurden aber nicht verletzt. Der Bahnverkehr läuft weitgehend wieder an, jedoch muss mit Verspätungen gerechnet werden. Auch am Stuttgarter Flughafen soll es weiter zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Wegen umgestürzter Bäume sind viele Straßen gesperrt.

Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt weiter stürmisch. Vor allem im Schwarzwald ist am Dienstagmorgen weiterhin mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten um 105 Kilometer pro Stunde zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. "Es muss immer noch mit Böen der Windstärke zehn gerechnet werden", sagte ein DWD-Sprecher. Vor allem schon zuvor vom Sturm gelöste Gegenstände und Bäume könnten dann immer noch umstürzen. Im Laufe des Tages soll der Wind jedoch schwächer werden.

⚠️ Update zu Sabine - 05:10 Uhr - Unwetterfolgen ⚠️ Der Bahnverkehr ist auch heute teilweise noch eingeschränkt. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf https://t.co/kzJtR2P1SE bzw. im DB Navigator über Ihre Verbindung und auf https://t.co/rnaSSELCgU über die aktuelle Lage. Deutsche Bahn Personenverkehr, Twitter, 11.2.2020, 5:15 Uhr

Bahnverkehr teilweise noch beeinträchtigt

Der Bahnverkehr in Baden-Württemberg hat sich am Dienstag weitgehend normalisiert. Auf den stark frequentierten Strecken gebe es keine Einschränkungen mehr, teilte ein Sprecher der Bahn mit. Auch die S-Bahnen in Stuttgart fahren wieder regelmäßig und nach Plan. Auf anderen Strecken gibt es aber noch Sperrungen. So ist der Abschnitt zwischen Ulm und Aalen weiterhin gesperrt. Auf einigen Abschnitten der Strecke zwischen Freiburg und Donaueschingen dauert die Sperrung nach Angaben der Bahn voraussichtlich bis Donnerstag, hier lässt die Bahn Busse fahren. Ersatzbusse gibt es auch auf einigen Abschnitten der Strecke Offenburg- Konstanz.

Das Orkantief "Sabine" hatte am Montag zu massiven Ausfällen im Bahn- und Flugverkehr geführt. Fern- und Regionalzüge fuhren nicht. Zehntausende Pendler steckten fest und kamen nicht zur Arbeit. Auch Dutzende Starts und Landungen am Flughafen in Stuttgart wurden gestrichen.

Auch am Dienstag soll es wegen Sturmtief "Sabine" noch zu Verspätungen kommen, so die Bahn (Symbolbild). SWR Jürgen Härpfer

Schulen: Unterricht soll wieder regulär anlaufen

Der Unterricht in den Schulen soll am Dienstag auch wieder regulär laufen. Das teilte das baden-württembergische Kultusministerium mit. Nur wenn auf dem Schulweg "besondere Umstände" vorlägen, könnten die Kinder zu Hause bleiben.

Geringe Schäden in der zweiten Sturm-Nacht

Auf der B27 zwischen Randen und Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis stürzte ein Baum auf ein Auto. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Da in dem Waldstück viele Bäume umgefallen sind, ist die Strecke vorerst gesperrt.

Auch im Nordschwarzwald sind wegen querliegender Bäume noch einige Straßen rund um Freudenstadt und Calw gesperrt. Ebenso im Kreis Reutlingen: In Grafenberg fegte der Sturm den Teil eines Solardachs von einem Hausdach.

In Pforzheim gab es in der Nacht von Montag auf Dienstag laut Polizei etwa 40 Sturmeinsätze. Es blieb allerdings bei umgeknickten Bäumen und umherfliegenden Ziegeln. Auch in der Region Stuttgart rückten Feuerwehrleute vor allem wegen umgestürzten Bäumen aus.

DWD warnt weiter vor Sturmböen und Gewittern

In der Nacht zum Mittwoch werden noch Böen zwischen 60 und 70 Stundenkilometern erwartet, im Hochschwarzwald gibt es weiterhin Sturmböen bis 90 Stundenkilometer. "Wir befinden uns immer noch in einer polaren Kaltluft, weshalb auch Gewitter möglich sind", sagte ein Sprecher. Zum Teil kommt es auch in den tieferen Lagen zu Schnee, Schneeregen oder Graupel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem Grad auf der Alb und zehn Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Mittwoch nehmen die Schauer zu, teils bis in die Niederungen kommt es zu Schneeregen oder Schnee. Die Meteorologen warnen deshalb vor Glätte. Örtlich wird es blitzen und donnern.