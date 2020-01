Nach zahlreichen Beschwerden über Zugausfälle und überfüllte Bahnen auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm sieht sich der Betreiber Go-Ahead auf dem Weg der Besserung.

Seit Mittwoch erfülle man die Kapazitätsanforderungen des Landes Baden-Württemberg auf der Filstalstrecke größtenteils, sagte ein Unternehmenssprecher des Zugbetreibers Go-Ahead. Züge, die tagelang wegen Störungen ausgefallen waren, seien inzwischen wieder im Einsatz. Zudem habe man jetzt an Bahnen, die zu den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags auf der Strecke unterwegs seien, zusätzliche Zugteile angehängt.

Fehlende Züge führen zu Bahnchaos

Go-Ahead hatte Mitte Dezember die Linien RB 16 Stuttgart-Ulm (Filstalbahn), RE 8 Stuttgart-Würzburg (Frankenbahn) sowie RE 90 Stuttgart-Nürnberg (Murrbahn) übernommen. Seitdem klagen Pendler vor allem auf der Filstalstrecke über teils chaotische Zustände. "Überfüllt, zu wenige Waggons, zu viele Ausfälle, ständig zu spät - es lässt stark zu wünschen übrig", so beschreibt das ein Fahrgast im SWR.

Der Zugbetreiber führt das Desaster darauf zurück, dass drei beim Fahrzeughersteller Stadler bestellte Züge noch immer nicht geliefert worden seien. Bei einigen Zügen gebe es noch Probleme mit der elektronischen Steuerung, der Krankenstand sei hoch und es habe Fehler bei der Einteilung der Züge in der Rushhour in den Morgen- und Abendstunden gegeben. Stadler habe nun zugesagt, Ende Januar einen und im Februar zwei Züge zu liefern, die notwendig seien, um einen stabilen Betrieb sicherzustellen.

Verkehrsminister macht Druck

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte am Dienstag eine "unverzügliche Besserung" gefordert. Er hätte niemals gedacht, dass das Konzept mit neuen Betreibern und neuen Fahrzeugen so holprig starten würde. Die deutsche Bahnindustrie müsste eigentlich in der Lage sein, funktionierende Neufahrzeuge rechtzeitig abzuliefern, so der Minister. Er versicherte, dass man zusammen mit Go-Ahead an einem Krisenmanagement arbeite.