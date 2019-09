Die FDP-Fraktion fordert eine flächendeckende Digitalisierung in Baden-Württemberg. Dazu hat die Oppositionsfraktion bei ihrer Herbstklausur am Freitag ein Konzept verabschiedet.

Die FDP im Stuttgarter Landtag fordert einen flächendeckenden Ausbau von Glasfasernetzen für schnelles Internet in Baden-Württemberg. Für ein flächendeckendes Smartphonenetz brauche es außerdem mehr Standorte für Mobilfunkanlagen, besonders für den neuen Standard 5G.

Digitalisierungsministerium gefordert

Baden-Württembergs FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat sich erneut für ein Digitalisierungsministerium in Baden-Württemberg stark gemacht. Damit könne die digitale Entwicklung in allen Politikbereichen gebündelt werden - wie im Verkehr, in der Wirtschaft oder in der öffentlichen Verwaltung.

Schnelleres Internet an Schulen

Zudem sollten alle Schulen im Land schnelles Internet bekommen. Außerdem setzt sich die Partei in dem Papier dafür ein, dass Informatik zum Wahlpflichtfach an allen weiterführenden Schulen Baden-Württembergs wird.

Mehr Technologieoffenheit beim Klimaschutz

In Sachen Klimaschutz und neuen Antrieben fordert die FDP mehr Technologieoffenheit. Man halte Wasserstoff für vielversprechender als die Batterie in der Elektromobilität, wiederholte Rülke eine liberale Forderung der vergangenen Monate.