Landesverkehrsminister Hermann will finanzielle Entschädigungen für Bahnkunden, die von Zugausfällen und Verspätungen betroffen sind. Grund sind die Probleme im Regionalverkehr bei DB Regio, Abellio und Go-Ahead.

Winfried Hermann (Grüne) sieht zum einen die Hersteller der Züge in der Pflicht. Bombardier und Stadler seien für einen Teil der Ausfälle verantwortlich, weil sie neue Fahrzeuge nicht rechtzeitig geliefert hätten oder diese störanfällig seien. So gab es einige Klagen über kaputte WCs und Klimaanlagen oder Türstörungen, weil die Schiebetritte nicht zu den unterschiedlich hohen Bahnsteigen passten.

Hersteller sollen für störanfällige Züge haften

In den wöchentlichen Berichten, die dem Verkehrsministerium erstattet werden, finden sich immer wieder Ausfälle wegen nicht ausgereifter Software, nicht termingerecht ausgeführten Instandhaltungsarbeiten oder Defekten, die sich wiederholen. Deshalb, so Hermann, müssten die Hersteller für die Folgen ihrer Schlechtleistungen finanziell haften. Außerdem seien im Fall von Abellio viele Züge nicht rechtzeitig zum Start des privaten Unternehmens in Baden-Württemberg geliefert worden, was sich erheblich auf Betriebsqualität und -stabilität auswirke.

Startschwierigkeiten in Baden-Württemberg: der private Zugbetreiber Abellio dpa Bildfunk picture alliance / Nestor Bachmann/dpa/Zentralbild/dpa

Aber auch die Unternehmen selbst trügen einen Teil der Verantwortung, so der Minister. So gibt es laut Ministerium zu wenig Personal. Es fehlten sowohl Lokführerinnen und Lokführer als auch Zugbegleitpersonal. Und von den zu wenigen wurden dann im September zu viele gleichzeitig krank, weswegen einige Schichten nicht besetzt werden konnten. Deshalb fielen beispielsweise viele Züge im Großraum Tübingen/Sigmaringen aus, auch auf der Ermstalbahn, am Bodensee und im Allgäu. Auch Pendler zwischen Karlsruhe und Stuttgart waren von Ausfällen und Verspätungen betroffen.

"Wir fahren mit maximaler Auslastung auf einer kaum mehr hinreichenden Infrastruktur." Hans-Peter Sienknecht, Geschäftsführer Go-Ahead Baden-Württemberg

Go-Ahead gibt zu, dass an einzelnen Tagen etwa jeder zehnte Zug ausgefallen ist, außerdem seien eher 80 als 90 Prozent der Verbindungen pünktlich gewesen. Aber, heißt es weiter, zum Teil sei auch die Bahn schuld an den Problemen. Einige Störungen wurden demnach ausgelöst durch defekte Technik in Stellwerken im Schienenleitsystem oder bei der Kommunikation zwischen Netz und Fahrzeug. Außerdem müssten die Regionalbahnen immer wieder mal warten, bis der Fernverkehr durchgefahren sei.

Hermann hat Verständnis für die Verärgerung der Bahnkunden, die momentane Leistung von Herstellern und Betreibern sei absolut unzureichend. Deshalb will er jetzt mit allen Seiten sprechen, welche Möglichkeiten für eine Entschädigung es gibt. Und er verspricht: "Ich werde mich dafür einsetzen, dass eine solche Regelung Gestalt annimmt." Wann das sein könnte, ist allerdings völlig offen, bisher heißt es nur - bald.