Die Gewerkschaft Verdi ruft Angestellte der AOK Baden-Württemberg am Freitag zu einem Warnstreik auf. Verdi rechnet damit, dass landesweit 500 Beschäftigte die Arbeit niederlegen. Die zentrale Kundgebung findet in Ludwigsburg statt, hier soll es am Freitagvormittag einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben. Weitere Kundgebungen sind in Mannheim, Ulm und Freiburg geplant. 6,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 250 Euro im Monat will die Gewerkschaft für die Tarifbeschäftigten erreichen. Außerdem soll der jährliche Zuschuss für Gesundheitsmaßnahmen erhöht werden. Bislang bieten die Arbeitgeber fünf Prozent mehr Geld, bei einer Laufzeit von drei Jahren. Die Verhandlungen mit den Arbeitgebern sollen Ende Februar fortgesetzt werden.