Nach dem Terroranschlag von Halle will die Politik gegensteuern. Baden-Württemberg macht einen Vorstoß gegen Hetze im Netz.

Dauer 0:24 min Strobl: "Hasspostings sind kein Kavaliersdelikt" Nach dem Terroranschlag von Halle will die Politik gegensteuern. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) macht einen Vorstoß gegen Hetze im Netz.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) drängt auf eine Ausweitung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung auch auf Hetze im Netz. Die Strafprozessordnung müsse erweitert werden, damit man nicht nur im Fall von schwersten Straftaten auf Verkehrs- und Verbindungsdaten zugreifen kann, sondern auch im Fall von Hasskommentaren im Netz, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

"Stand heute rutschen genau diese Hasspostings oftmals durchs Raster", sagte Strobl. "Der Anschlag in Halle hat uns aber traurig deutlich gemacht, dass Hass im Netz kein Kavaliersdelikt ist, sondern zu Radikalisierung führen kann - mit ganz furchtbaren Folgen."

Was ist Vorratsdatenspeicherung? Bei der Vorratsdatenspeicherung sollen Strafverfolgungsbehörden auf Internet- und Telefondaten bei privaten Telekommunikationsanbietern zugreifen können, wenn es um die Verfolgung von schwersten Straftaten geht. Die privaten Anbieter werden dafür verpflichtet, die Daten eine bestimmte Zeit zu speichern. Sie wurde einst als Reaktion auf Terroranschläge in Europa eingeführt. Sicherheitsbehörden befürworten sie auch, um zum Beispiel im Kampf gegen Kinderpornografie vorankommen zu können. Kritiker lehnen sie dagegen wegen der Grundrechtseingriffe als viel zu weitgehend ab.

Angreifer von Halle wohl voller Hass

Am 9. Oktober hatte der mutmaßliche Täter Stephan B. schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen. Als sein Plan misslang, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-jährigen Mann in einem Döner-Imbiss. Die Tat hatte B. via Helmkamera live im Internet übertragen. Seine Ausdrucksweise in dem Video zeige, dass B. recht intensiv in einer rechten Internetszene unterwegs gewesen sein müsse, so der Terrorismus-Experte Peter R. Neumann.

Unter der Voraussetzung, dass die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland von den Providern umgesetzt wird, verspricht sich das Innenministerium In Stuttgart von einer Ergänzung des Straftatenkatalogs um Hasskommentare. Die Polizei könnte so auch bei Hasskommentaren die Verbindungsdaten abfragen und Tätern auf die Schliche kommen, die anonym Hetze verbreiten, heißt es aus dem Ministerium.

Plattformbetreiber hätten gesellschaftliche Verantwortung

Hasskommentare oder andere strafbare Inhalte, die derzeit von den Providern einfach gelöscht würden, müssten zudem gespeichert und der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Auch Plattformbetreiber hätten eine gesellschaftliche Verantwortung, sagte Strobl.

Der aktuelle Stand der Vorratsdatenspeicherung Für die Vorratsdatenspeicherung hatte der Gesetzgeber 2015 die Grundlage geschaffen, ab 1. Juli 2017 sollte sie eigentlich beginnen. Die Speicherpflicht liegt aber immer noch auf Eis. Denn: Es gibt mehrere Gerichtsverfahren, die sich damit beschäftigen, ob und unter welchen Bedingungen die Vorratsdatenspeicherung überhaupt zulässig ist. Unter anderem wird der Europäische Gerichtshof in Luxemburg dazu bald ein Urteil verkünden, auch beim Bundesverfassungsgericht ist noch ein Verfahren anhängig. Erst wenn entschieden ist, dass die Vorratsdatenspeicherung durchgeführt werden darf, könnte diese auf andere Straftaten wie etwa Hasspostings ausgeweitet werden.

Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll möglichst auch verschärft werden

Nach Angaben des Innenministeriums steht in dem Zusammenhang auch eine Verschärfung des sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes im Raum. Das Gesetz legt Anbietern von sozialen Netzwerken bestimmte Pflichten auf, beispielsweise das Einrichten eines Beschwerdemanagements. Im Raum stehe jetzt, das Gesetz zu verschärfen, dass Anbieter sozialer Netzwerke bestimmte strafbare Inhalte direkt den Ermittlungsbehörden melden müssen.