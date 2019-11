per Mail teilen

Laut einer Statistik des Innenministeriums gibt es in Baden-Württemberg immer mehr Fahrradunfälle. Im vergangenen Jahr haben sich rund 10.000 Radler im Land verletzt, 68 sind gestorben. Experten sagen, dass neben der Missachtung von Verkehrsregeln auch eine unzureichende Infrastruktur für Fahrräder daran Schuld sein könnte. In letzter Zeit wurde verstärkt ein Ausbau von Radwegen in Deutschland gefordert.