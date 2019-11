per Mail teilen

Mehr als 500 Landwirte sind am Sonntagvormittag aus Baden-Württemberg mit Traktoren zu einer Demonstration nach Berlin aufgebrochen. Dort wollen am Dienstag tausende Landwirte gegen neue Vorgaben zum Umweltschutz und zum Düngen protestieren. Sie überbringen ihre Forderungen in mehreren Staffeln nach Berlin. Der Konvoi der Schlepper und Traktoren trifft auf seiner Sternfahrt auf Landwirte aus anderen Bundesländern. Zusammen wollen sie mit ihrer Demonstration auch auf das Sterben der Bauernhöfe hinweisen und mehr Achtung vor ihrem Berufsstand fordern.