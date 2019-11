Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir aus Bad Urach (Kreis Reutlingen) hat von mutmaßlichen Rechtsextremisten eine Morddrohung erhalten. Es ist nicht der erste Fall.

Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten, stehe sein Name auf einer Todesliste, die die "Atomwaffen Division Deutschland" per E-Mail an das Büro des Abgeordneten gesendet hatte. Eine rechtsextremistische Gruppe "Atomwaffen Division" (AWD) gibt es bereits in den USA. Weiter hieß es in der Mail: "Zurzeit sind wir am Planen wie und wann wir Sie hinrichten werden, bei der nächsten öffentlichen Kundgebung? Oder werden sie von uns vor ihrem Wohnort abfangen."

BKA spricht von Bedrohung auf "abstrakt hohem Niveau"

Der 53-jährige Ex-Grünen-Chef gab die Mail an die Bundestagspolizei und das Bundeskriminalamt (BKA) weiter. Das BKA verwies auf Anfrage der Zeitungen allgemein auf eine Stellungnahme vom vergangenen Jahr: "Die Gefährdung durch extrem rechte und rechtsterroristische Gewalttaten in der Bundesrepublik Deutschland bleibt, auch nach der Ankündigung der Existenz eines deutschen Ablegers der AWD, unverändert auf einem abstrakt hohen Niveau."

Zuletzt hatte das BKA angekündigt, eine "Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität" einzurichten. Ziel soll es auch sein, durch verstärkte Internetbeobachtung und den Kontakt zu Providern und Sozialen Netzwerken die Urheber von Hass- und Drohbotschaften schneller identifizieren zu können.

Özdemir sagte den Zeitungen: "Ich kann mich auf den Begleitschutz durch das BKA verlassen. Doch was ist mit all den 'Kommunalpolitikerinnen' und den ehrenamtlich Engagierten, die angefeindet werden und keinen Personenschutz haben?" Es müsse möglich sein, am Spielfeldrand, im Bus und auf der Betriebsfeier für eine offene Gesellschaft einzutreten, ohne danach Hasskommentare in den sozialen Netzen zu bekommen.

Vergleichbarer Fall im August

Bereits im August wurde bekannt, dass laut Bundeskriminalamt sein Name auf einer rechtsextremen Feindesliste geführt wird. Er wurde in der Vergangenheit auch wegen seiner scharfen Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan von türkischen Nationalisten massiv bedroht und erhält seit längerem Personenschutz.