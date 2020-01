Nach der Randale in der Silvesternacht mit einem schwer verletzten Polizisten in Leipzig hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Äußerung der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken deutlich kritisiert. Esken, die für den Wahlkreis Calw im Bundestag sitzt, hatte in einem Interview die Frage gestellt, ob die Taktik der Polizei angemessen gewesen sei. "Sollte eine falsche Einsatztaktik Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, liegt die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister", so Esken. Strobl, der auch stellvertretender CDU-Vize ist, sagte den Funke-Zeitungen am Freitag: "Die Aussagen von Frau Esken sind ein hilfloser, jämmerlicher und kläglicher Versuch, an den falschen Ecken um Sympathien zu buhlen."