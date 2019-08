Auf dem Wohnungsmarkt in Baden-Württemberg zeichnet sich weiter keine Entspannung ab. Die Zahl der genehmigten Neubauwohnungen ist im ersten Halbjahr 2019 zurückgegangen. In einem anderen Bereich ist aber Besserung in Sicht.

Aus Fördermitteln der baden-württembergischen Landesregierung werden dieses Jahr mehr Sozialwohnungen gebaut als vergangenes. Die Zahl der beantragten Wohneinheiten liegt laut Wirtschaftsministerium mit 1.178 in den ersten sechs Monaten schon über der Zahl von 1.161 im vergangenen Jahr. Zuerst hatten "Mannheimer Morgen" und "Heilbronner Stimme" (Donnerstag) darüber berichtet. Förderung für 4.444 Wohnungen beantragt Auch insgesamt ist das Interesse an den Fördermitteln der Landesregierung für den Wohnungsbau gewachsen. Dieses Jahr wurden bisher Gelder für 4.444 Wohneinheiten beantragt - nach 5.591 im vergangenen Jahr. Setzt sich der Trend fort, könnten mit dem Geld der Landesregierung mehr Wohnungen gebaut werden als im vergangenen Förderzeitraum. Der dauerte von April 2017 bis März 2018. Vergangenes Jahr waren 150 Millionen Euro Fördergelder liegen geblieben. Demgegenüber sind im ersten Halbjahr 2019 Anträge über 119 Millionen Euro eingegangen - 250 Millionen Euro pro Jahr stellte die Landesregierung zuletzt zur Verfügung. Ein Teil des Geldes, mit dem Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) den Wohnungsbau ankurbeln will, soll in einen Grundstücksfonds fließen, der klamme Gemeinden beim Grundstückskauf unterstützen soll. Weniger Neubauwohnungen genehmigt Auf dem vielerorts engen Wohnungsmarkt in Baden-Württemberg ist insgesamt aber keine Entspannung in Sicht: Im ersten Halbjahr 2019 ging die Anzahl der genehmigten Neubauwohnungen um 11 Prozent auf 18.971 Wohnungen zurück, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mit. Die Anzahl der gemeldeten Genehmigungen waren für jede Gebäudeart rückläufig. Bei den Mehrfamilienhäusern, also Häusern mit drei oder mehr Wohnungen, betrug das Minus zum Vorjahreszeitraum 12 Prozent. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sank die Zahl der Genehmigungen um 2 und 13 Prozent. Nach Auffassung der Bauwirtschaft wird der Wohnungsbau weiterhin gehemmt von der zu geringen Ausweisung von Bauland, langwierigen Verfahren sowie zahlreichen Bauvorschriften.