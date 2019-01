Nach Angaben von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) planen die Bundesländer einen Länderstaatsvertrag für gute Bildung. Die Kultusministerkonferenz (KMK) habe sich bereits eindeutig dazu verpflichtet, einen solchen Weg zu beschreiten, schreibt die Koordinatorin der unionsregierten Länder in der KMK am Samstag in einem Gastbeitrag für FAZ.net. Bis Herbst 2020 wolle man einen Staatsvertrag vorlegen, um diesen in die Landesparlamente einbringen zu können. Man habe sich bereits auf einige Schwerpunkte verständigt, mit der klaren Absicht, "verbindlich, transparent und mit Blick auf die Qualität die Bildung in Deutschland zu verbessern". Der "unstrittige Handlungsbedarf" bleibt laut Eisenmann aber Aufgabe der Länder. Dabei beweise der Föderalismus seine Handlungsfähigkeit, "indem Länder voneinander lernen und ein Wettbewerb der guten Ideen zum Wohle aller stattfindet".