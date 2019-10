Kurdische Gruppen haben am Samstag in ganz Deutschland gegen die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien demonstriert. So auch in Mannheim. In Stuttgart blieb der Protest nicht friedlich.

In Mannheim haben nach Angaben der Polizei rund 900 Menschen an der Demonstration teilgenommen. Sie zogen vom Paradeplatz in der Innenstadt zum Mannheimer Schloss. Die Teilnehmer forderten ein sofortiges Ende der türkischen Offensive auf die nordsyrischen Kurdengebiete. In Sprechchören und auf Bannern nannten sie den türkischen Staatspräsidenten Erdogan einen Terroristen. Dauer 0:52 min Kurden demonstrieren in Stuttgart und Mannheim In vielen Städten Deutschlands haben am Samstag kurdische Gruppen gegen die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien demonstriert. Auch in Stuttgart und Mannheim gingen hunderte Menschen auf die Straße. Während die Kundgebung in Mannheim friedlich verlief, kam es in Stuttgart zu Zwischenfällen mit der Polizei. Hier zogen weit über 1.000 Demonstranten durch die Innenstadt. Aus dem Demonstrationszug flogen laut Polizei immer wieder Böller in Richtung der Einsatzkräfte. Mehrere Beamte klagten über Atemwegsreizungen. Der Versammlungsleiter beendete die Veranstaltung gegen 17.30 Uhr. Im Anschluss bewegten sich nach Polizeiangaben mehrere Gruppierungen ehemaliger Versammlungsteilnehmer unkontrolliert und zum Teil vermummt durch die Innenstadt. "Auf das Auftreten der Einsatzkräfte reagierten sie äußerst aggressiv und bewarfen sie erneut mit Böllern", so die Polizei. UN warnt vor neuer humanitärer Krise Am Mittwoch hatte die Türkei die Angriffe im Norden des Nachbarlands gestartet. Sie greift die Kurdenmiliz YPG an, die auf der syrischen Seite große Gebiete kontrolliert. Die türkische Regierung bezeichnet sie als Terrororganisation. Die Vereinten Nationen warnen vor einer neuen humanitären Krise. Etwa 100.000 Menschen seien bereits aus der umkämpften Region geflohen.