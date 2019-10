In mehreren baden-württembergischen Städten hat es am Samstagnachmittag Kundgebungen gegen die Verschärfungen des Polizeigesetzes gegeben. An der größten Demonstration im Land beteiligten sich rund 800 Menschen in Stuttgart. Dabei blieb es nach Angaben der Polizei friedlich. Die Teilnehmer befürchten nach eigenen Angaben schwerwiegende Eingriffe in die Grundrechte. Zu den Protesten aufgerufen hatte ein Aktionsbündnis, gemeinsam mit der Piraten-Partei. Die Pläne von Innenminister Thomas Strobl (CDU), das Polizeigesetz in Baden-Württemberg weiter zu verschärfen, sind in der grün-schwarzen Koalition umstritten. Die Grünen lehnen geplante Online-Durchsuchungen von Computern kategorisch ab.