Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will sich dafür einsetzen, dass die Hochschulen im Land enger zusammenarbeiten. In einem Interview sagte er, gerade in vielen Schlüsseltechnologien müssten Personal und Geld effektiver eingesetzt werden. Als Beispiel nannte Kretschmann das Thema künstliche Intelligenz. Hier seien Wissen und Kompetenzen sowohl in Stuttgart und Tübingen als auch in Karlsruhe und Freiburg vorhanden. Im Exzellenzwettbewerb hätten die Hochschulen miteinander im Wettbewerb gestanden. "Jetzt müssen wir umswitchen und sagen, wo kooperieren die Hochschulen besser miteinander", so Kretschmann. Im Juni 2019 hatten sich vier Hochschulen aus Baden-Württemberg im bundesweiten Rennen um die begehrten "Exzellenzuniversitäten" durchgesetzt.