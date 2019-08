Sie werden geschlagen, missbraucht oder psychisch gequält: Die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg dramatisch zugenommen.

Rund 2.200 Fälle von körperlicher und seelischer Gewalt wurden im Jahr 2018 bei den Jugendämtern gemeldet. Das ist im Vergleich zum Jahr 2017 eine Zunahme von 25 Prozent. In der Statistik des Statistischen Landesamtes, die dem SWR vorliegt, ist in diesen Fällen von akuter Kindeswohlgefährdung die Rede.

Die Experten bemerkten demnach bei den Betroffenen bereits körperliche, geistige oder seelische Schäden oder rechneten damit. 49 Prozent der Kinder waren Jungen, 51 Prozent Mädchen. In 1.248 Fällen wurden Anzeichen für Vernachlässigung festgestellt, bei 718 Minderjährigen für körperliche und bei 761 für psychische Misshandlung. Hinweise auf sexuelle Gewalt gab es in 139 Fällen, mehr als drei Viertel der Opfer waren hier weiblichen Geschlechts. Bei der Art der Kindeswohlgefährdung sind Mehrfachnennungen möglich.

37 Mädchen in Baden-Baden missbraucht

Ein Ausreißer in der Statistik von 2018 ist Baden-Baden. Dort hatte sich ein Bademeister an 37 Mädchen vergangen. In Freiburg soll ein Pfadfinder-Betreuer über acht Jahre hinweg vier Jungen hunderte Male missbraucht haben. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Hinweise auf mögliche Gefährdungen kamen laut Statistikamt unter anderem von Polizei, Gerichten oder Staatsanwaltschaften (24 Prozent), von Nachbarn oder Bekannten (12 Prozent), von Schulen (9 Prozent) oder von sozialen Diensten oder anonymen Hinweisgebern (8 Prozent). Nur in zwei Prozent der bekannten Fälle haben sich Kinder und Jugendliche selbst gemeldet.

"Jeder muss von jedem alles wissen"

Die Grünen im Landtag sind von den Zahlen alarmiert. Es sei wichtig, hinzuschauen und Probleme zu benennen. "Dazu gehört auch, dass wir die Kommunikationsstrukturen aller an den Kinderschutz-Verfahren Beteiligten genau unter die Lupe nehmen und nachbessern", erklärte Thomas Poreski, sozialpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Alle beteiligten Institutionen müssten künftig alles Wichtige wissen, um Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg nachhaltig und dauerhaft vor Gewalt zu schützen.