Wegen der politischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat das Innenministerium in Baden-Württemberg die Sicherheitsvorkehrungen unter anderem für US-amerikanische und israelisch-jüdische Einrichtungen erhöht. Laut Landeskriminalamt wird die Gefährdungseinschätzung laufend aktualisiert. Baden-Württemberg ist ein wichtiger militärischer Standort für die US-Armee in Deutschland. In der Region Stuttgart gehören etwa 23.000 Mitglieder zur amerikanischen Garnison. Darunter Soldaten, Zivilangestellte und ihre Familien.