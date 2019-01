Immer mehr Baden-Württemberger schalten die Polizei ein, weil sie sich von Handwerkern abgezockt fühlen. Handelt es sich um Wucher, drohen den Tätern bis zu zehn Jahre Haft.

Mehr als 500 Anzeigen wegen Verdachts auf Wucher sind 2018 bei der Polizei eingegangen. Im Jahr davor waren es laut Landesinnenministerium nur 151 Anzeigen. Die Verbraucher seien besser informiert und reagierten sensibler auf unseriöse Unternehmen, sagte ein Sprecher am Donnerstag dem SWR. Vor allem Notfall-Dienstleister wie Rohrreiniger und Schlüsseldienste würden immer wieder mit überhöhten Rechnungen auffallen.

3.800 Euro wegen verstopfter Badewanne

So war den Angaben zufolge im Oktober in Karlsruhe der Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes vorläufig festgenommen worden. Er hatte statt der mündlich vereinbarten 190 Euro einem Kunden 500 Euro in Rechnung gestellt. In Schorndorf verlangten Rohrreiniger wegen einer verstopften Badewanne 3.800 Euro.

Tätern drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis

Grundlage für die Ermittlungen ist der Paragraf 291 im Strafgesetzbuch (Wucher), der sich unter anderem auch auf Mieten und die Gewährung von Krediten bezieht. Ob es sich bei allen angezeigten Fällen aber tatsächlich um Wucher handelt, ist offen. Zum Teil liefen die Ermittlungen noch, so das Innenministerium. Wird Wucher nachgewiesen, drohen den Tätern in besonders schweren Fällen Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zehn Jahren.