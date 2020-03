per Mail teilen

Die grün-schwarze Landesregierung hat nach langen Diskussionen den Entwurf für das neue Polizeigesetz beschlossen. Demnach sollen Polizisten in Baden-Württemberg künftig in bestimmten Fällen Schulterkameras auch in Wohnungen und Diskotheken einsetzen dürfen. Zudem soll die Rechtsgrundlage für Kontrollen von Menschen bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen verbessert werden. Außerdem brachte das Landeskabinett eine Bundesratsinitiative zum Bleiberecht gut integrierter Flüchtlinge auf den Weg. Der Landtag muss beidem noch zustimmen. Die Koalition hatte bereits im Dezember eine Einigung zum Polizeigesetz und Bleiberecht verkündet. Über die Auslegung von Details gab es dann aber Streit.