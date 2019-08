Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) will das Rauchen in Gaststätten, Festzelten und Diskotheken in Baden-Württemberg generell verbieten.

Das bestätigte ein Ministeriumssprecher dem SWR. Zuvor hatte die "Stuttgarter Zeitung" berichtet. Nichtraucherschutz nach dem Vorbild Bayerns Der Nichtraucherschutz soll ähnlich wie in Bayern auf sämtliche Gaststätten ohne Ausnahmeregelung ausgeweitet werden, heißt es in einem Vermerk des Sozialministeriums. Damit dürfte künftig auch in Nebenräumen von Gaststätten, in Festzelten, Diskotheken und Spielhallen nicht mehr geraucht werden. Schutz auch vor E-Zigaretten und Shishas Um einen umfassenden Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens zu gewährleisten, sei auch ein Rauchverbot auf Spielplätzen notwendig, fordert Lucha. Außerdem sollen E-Zigaretten und nikotinhaltige Shishas in das Nichtraucherschutz-Gesetz aufgenommen werden. Nichtraucherschutz fängt bei Kindern an: Auch auf Spielplätzen soll deshalb nach der Vorstellung von Lucha ein Rauchverbot verhängt werden. dpa Bildfunk picture alliance/Franziska Kraufmann/dpa Dehoga lehnt Pläne ab Nach der Sommerpause will der der Gesundheitsminister mit den Koalitionsfraktionen darüber beraten. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga lehnt die Pläne ab. Die bisherigen Regeln beim Nichtraucherschutz hätten sich bewährt, es bedürfe keiner Verschärfungen, sagte ein Dehoga-Sprecher dem SWR.