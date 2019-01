In Baden-Württemberg startet 2020 die generalistische Pflegeausbildung, teilte das Sozialministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Sie gehöre zur Umsetzung der Pflegeberufereform. Alle künftigen Pflegekräfte erlernen dann in den ersten beiden Ausbildungsjahren die gleichen Inhalte in Theorie und Praxis. Im dritten Ausbildungsjahr sei eine Spezialisierung auf Alten- oder Kinderkrankenpflege möglich. Die Finanzierung der Ausbildung werde von einem Ausbildungsfonds übernommen. Die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen erhalten Zuweisungen aus den Fonds. Hauptziele der Pflegeberufereform seien, die Ausbildung attraktiver zu machen, mehr Auszubildende für die Pflege zu gewinnen und damit einen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels zu leisten.