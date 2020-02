Der baden-württembergische FDP-Vorsitzende Michael Theurer hat den Rücktritt von Ministerpräsident Thomas Kemmerich in Thüringen begrüßt. "Der Rücktritt ist richtig und ein notwendiger Schritt, um seine Ankündigung umzusetzen. Er macht damit den Weg für einen Neuanfang und mögliche Neuwahlen frei. Die anderen Parteien, insbesondere die CDU, sind aufgefordert, dies auch zu tun", schrieb er in einer Stellungnahme, die dem SWR vorliegt. Nach massiver Kritik war Kemmerich am Samstagnachmittag mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Thüringens Regierungschef zurückgetreten. Er kündigte an, sämtliche aus dem Amt des Ministerpräsidenten entstehenden Bezüge an die Staatskasse zurück zu zahlen.