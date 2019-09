In Baden-Württemberg sind Frauen häufiger erwerbstätig als in allen anderen westlichen Bundesländern. Nach Angaben des Statistischen Landesamts in Stuttgart arbeiten 78 Prozent der Baden-Württembergerinnen im Alter von 20 bis 65 Jahren. Ähnlich hohe Werte gibt es bundesweit nur in einigen östlichen Bundesländern und in Bayern. Damit nähert sich die Erwerbsquote von Frauen und Männern im Land immer weiter an. Derzeit beträgt der Unterschied noch neun Prozentpunkte: Damit sind also 87 Prozent aller Männer zwischen 20 und 65 Jahren erwerbstätig. Die Angaben beruhen auf europäischen Erhebungen. Die durchschnittliche Frauenerwerbsquote für alle EU-Staaten liegt bei knapp 65 Prozent.