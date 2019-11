Das strikte Festhalten an die Sommerferien-Regelung von Bayerns Ministerpräsident Söder hat deutschlandweit eine Debatte ausgelöst. Auch Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann lehnt eine Neuregelung ab.

Die Diskussion um mehr Absprachen in der Bildungspolitik hat auch den Streit um die Ferientermine wieder befeuert. Am Wochenende hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch einmal bekräftigt, dass Bayern seine Sommerferienzeiten nicht ändern will. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilt diese Meinung und lehnt eine Neuregelung der Schulsommerferien ebenfalls ab.

Kultusministerin Eisenmann (CDU) will an den späten Sommerferienterminen für Baden-Württemberg festhalten. (Archivbild) SWR

Eisenmann: Späte Termin habe sich bewährt

Während Baden-Württemberg und Bayern immer im August und September Sommerferien haben, wechseln sich alle anderen Bundesländer ab. Der späte Termin in Baden-Württemberg habe sich bewährt, so Eisenmann. Er ermögliche auch zusätzliche Pfingstferien, die bei vielen Eltern und Lehrern beliebt seien. In Baden-Württemberg seien die Ferien gleichmäßig über das Jahr verteilt. Das sei für den Unterricht von Vorteil. Darauf zu verzichten, komme nicht in Frage, sagte Eisenmann.

Extrawurst bei Ferienregelung für südliche Bundesländer beenden?

Berlin und Hamburg fordern Neuregelung der Sommerferien

Berlin und Hamburg hatten sich vor der Debatte für neue Regeln bei den Sommerferien stark gemacht. Die Kultusminister stören sich aktuell an der Sonderrolle von Baden-Württemberg und Bayern. Ändern wird sich aber so bald nichts. Bis 2024 stehen die Ferientermine fest. Frühestens im kommenden Jahr beschließen die Kultusminister die Termine ab 2025.