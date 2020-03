Einen neuen Höchststand der Schülerzahlen an baden-württembergischen Privatschulen meldet das Statistische Landesamt. Derzeit besuchten rund 108.200 Mädchen und Jungen private allgemeinbildende Schulen, teilte das Amt am Donnerstag in Stuttgart mit. Das seien knapp 1.400 Schüler mehr als im Jahr zuvor, ein Plus von 1,3 Prozent. Demnach besucht jeder zehnte baden-württembergische Schüler eine private Einrichtung. Am stärksten ist die Zunahme bei den Realschulen und den Grundschulen (jeweils knapp 3 Prozent Zuwachs) und bei den sich weiter im Aufbau befindenden Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe I (plus 23,8 Prozent). Bei den Werkreal- und Hauptschulen gab es dagegen einen Rückgang um 1,6 Prozent. Private Gymnasien und Freie Waldorfschulen bewegen sich auf Vorjahresniveau.