Vor den Tarifverhandlungen für rund 73.000 Beschäftigte in der baden-württembergischen Chemieindustrie haben die Arbeitgeber Forderungen der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zurückgewiesen. Die Industrie befinde sich in der Rezession - Produktion, Umsatz und Gewinne stürzten ab und Arbeitsplätze seien in Gefahr, erklärte der Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg (agvChemie) am Samstag. "Die Unternehmen brauchen Kostenentlastung, um die Krise zu überwinden", sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Mayer laut einer Verbandsmitteilung in Baden-Baden. Die Tarifkommission der IG BCE für Baden-Württemberg fordert unter anderem eine reale Entgelderhöhung und die Einführung einer bundesweit ersten tariflichen Pflegezusatzversicherung. Die Verhandlungen beginnen am 10. Oktober in Karlsruhe.