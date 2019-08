per Mail teilen

Der baden-württembergische CDU-Landtagsfraktionschef, Wolfgang Reinhart, fordert einen Schutz von Kleinsparern vor Strafzinsen. "Genossenschaftsbanken, Sparkassen und der Bundesverband deutscher Banken sollten sich auf freiwilliger Basis verpflichten, Sparer bis 100.000 Euro von Strafzinsen auszunehmen", teilte Reinhart am Mittwoch in Stuttgart mit. Baden-Württemberg solle den bayerischen Vorstoß für eine Bundesratsinitiative unterstützen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte einen Vorstoß im Bundesrat angekündigt, um Strafzinsen für Kleinsparer gesetzlich verbieten zu lassen. Kreditinstitute im Euroraum müssen aktuell 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank parken. Vertreter der Kreditwirtschaft warnten zuletzt, die Strafzinsen könnten an Verbraucher weitergegeben werden, sollten die Zinsen noch weiter gesenkt werden.