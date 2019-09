Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, hat den Landtag während eines Fachtags am Montag in Stuttgart aufgefordert, alles zu tun, um gegen Hass und Antisemitismus vorzugehen. Es müsse gelingen, Synagogen in Baden-Württemberg zu sichern, so Blume. Denn sein aktueller Bericht zeigt: Jüdische Menschen und Einrichtungen sind im vergangenen Jahr verstärkt angegriffen worden. Er fordert, vor allem an Schulen, in Polizei, Verwaltung und Justiz mehr Geld in Aufklärung und Fortbildungen zu investieren.