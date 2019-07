Gehen oder bleiben? Die baden-württembergische SPD stellt sich diese Frage mit Blick auf die schwarz-rote Bundesregierung und trifft sich am Samstag zu einem kleinen Parteitag in Pforzheim.

In Pforzheim sollte es eigentlich vor allem um Bildung gehen. Doch nach den missglückten Europa- und Kommunalwahlen wird wieder ein anderes Thema im Mittelpunkt stehen: Der Zustand der SPD. Der Rücktritt von Andrea Nahles als Bundesparteichefin, die Schwierigkeiten bei der Suche nach einem neuen Führungsteam, der Ärger um die Personalie von Ursula von der Leyen (CDU) - bei den Sozialdemokraten im Land herrscht weiter Gesprächsbedarf.

GroKo ja oder nein?

In der Rede des SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch wird es am Samstagnachmittag deshalb vor allem um die Lage seiner Partei gehen. Im Mittelpunkt wird dabei die Frage stehen, ob die SPD die schwarz-rote Bundesregierung vorzeitig verlassen sollte. Stoch hatte zuletzt eine Tendenz für ein Ende der GroKo erkennen lassen. Beim Parteitag der BW-Jusos in Sindelfingen vor zwei Wochen sagte er:

"Jeder Tag, den wir kürzer in dieser Großen Koalition sind, wird für die SPD ein guter Tag sein." SPD-Landeschef Andreas Stoch

Später am Tag steht das Thema Bildungspolitik auf der Tagesordnung. Spannend werden könnte es da in der Diskussion um die Länge der Gymnasialzeit. Der Landesvorstand will eine echte Wahlfreiheit zwischen acht- und neunjährigem Gymnasium. Das ist in der Partei allerdings umstritten. Baden-Württemberg hatte das achtjährige Abitur noch unter der früheren CDU-geführten Regierung eingeführt. An 44 Gymnasien können die Schüler nach wie vor in neun Jahren Abitur machen. Es handelt sich dabei aber nur um einen zeitlich befristeten Modellversuch.