Kostet die Umstellung zur Elektromobilität Zehntausende Jobs oder bringt sie auch Vorteile? Dazu stellen Verkehrsminister Hermann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut (CDU) am Montag eine Studie zur Zukunft der Automobilindustrie vor.

Die Studie soll Antworten darauf geben, wie in Baden-Württemberg mehr Elektrofahrzeuge vom Band gehen sollen. In Auftrag gegeben hat die Studie die Landesagentur E-Mobil, die seit rund zehn Jahren Elektromobilität im Land fördert.

Arbeitnehmer befürchten Stellenkürzungen

Der Ausbau der Elektromobilität könnte bis 2030 fast die Hälfte der Jobs bei Herstellern von Antriebstechnik in Baden-Württemberg gefährden. Das geht aus der Studie hervor, die der ARD vorliegt. Ein schnellerer Wandel hin zur Elektromobilität würde der Studie zufolge mehr Jobs kosten als eine langsame Umstellung.

Die Analyse geht in zwei Szenarien davon aus, dass der Anteil reiner E-Autos an den Neuzulassungen in der EU im Jahr 2030 bei 15 oder 51 Prozent liegen wird. Im einen Fall könnten dank des Wachstums der neuen Komponenten bei der Beibehaltung der Verbrennertechnologien sogar 8.900 Jobs geschaffen werden. Ein schnellerer Hochlauf hingegen würde rund 30.800 Menschen ihren Arbeitsplatz kosten - vor allem in der Produktion.

Nicht nur Elektromodelle

Bei den hiesigen Autobauern haben die Betriebsräte deshalb ausgehandelt, dass nicht nur die Elektromodelle an bestehenden Standorten gefertigt werden.

Im vergangenen Jahr hatte beispielsweise die Daimler-Geschäftsleitung unter dem Druck der Arbeitnehmer entschieden, dass künftig auch Batterien am Stammsitz in Untertürkheim gefertigt werden. In diesem Jahr will der Betriebsrat auch Zusagen über die Produktion von Antrieben für Elektroautos aushandeln.

Verbrennungsmotor witschaftlich stärker

Auch Experten sehen die baden-württembergische Automobilwirtschaft vor einem kolossalen Transformationsprozess, der möglicherweise auch Arbeitsplatzverluste mit sich bringt. Zuletzt hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Regierungspresskonferenz darauf hingewiesen, dass der E-Motor nur einen Bruchteil der Wertschöpfung bringe, wie der klassische Verbrennungsmotor. In Baden-Württemberg hängen rund 470.000 Jobs direkt oder indirekt am Auto.

Die Studie zur Zukunft des Automobilstandorts Baden-Württemberg wird am Montag um 10 Uhr in Stuttgart vorgestellt.