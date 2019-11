Die Menschen in Baden-Württemberg wollen in diesem Jahr im Schnitt 379 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das steht in einer Studie des Handelsverbands und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Bei jüngeren Leuten zwischen 16 und 25 sind es 193 Euro. Auch, was verschenkt werden soll, steht schon fest: Neben Geld und Gutscheinen plant über die Hälfte aller Befragten Pflegeprodukte und Schokolade zu kaufen.