Nach fast fünf Jahren Entwicklungszeit präsentiert der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche am Nachmittag bei Berlin sein erstes rein elektrisches Auto.

Der Porsche Taycan hat rund 600 PS und fährt mehr als 250 km/h, mit einer angegebenen Reichweite von bis zu 450 Kilometern. Er soll gegen das erfolgreiche Tesla Model S antreten. Das Unternehmen will bis 2022 sechs Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren, etwa in eine komplett neue Elektroauto-Fabrik am Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen.

Dazu hat der Sportwagenbauer eigens ein Qualifizierungsprogramm für die neuen Mitarbeiter aufgesetzt. Dies soll sicherstellen, dass die Kompetenz und Erfahrung der alten Sportwagen-Schmiede auch bei der neuen Taycan-Mannschaft vorhanden ist. Denn sie muss künftig in der Lage sein, die Autos schnell und flexibel zu produzieren.

Der Vorstandsvorsitzende der Porsche AG, Oliver Blume, stellte im Dezember den Namen des elektrischen Porsches Taycan vor.

Mehr Porsche-Modelle als Elektro-Variante

Die neue Elektroauto-Fabrik wird am kommenden Montag offiziell eröffnet. Für den Porsche Taycan soll es bislang weltweit an die 30.000 Vorbestellungen geben. Nach und nach sollen in den nächsten Jahren auch die bisherigen Porsche-Modelle als Elektro-Varianten angeboten werden.