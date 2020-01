Autoindustrie und Politiker haben anlässlich des Autogipfels im Kanzleramt am Mittwoch staatliche Unterstützung für die Branche gefordert. Zehn bis 20 Milliarden Euro sind nach Meinung des Verbands der Automobilindustrie nötig.

Pünktlich zum erneuten Autogipfel in Berlin gab es am Mittwoch deutliche Worte aus Stuttgart: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) forderte vom Bund finanzielle Hilfen.

Ein Vorstandsmitglied des Verbands der Automobilindustrie (VDA) sagte, die Bundesregierung müsse entscheiden, ob sie zu dem wichtigen Industriezweig stehe. Mit der geforderten staatlichen Unterstützung sollen nach Meinung des VDA die Ladeinfrastruktur für E-Autos und die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Dies sei notwendig, damit die Kunden die E-Autos überhaupt kauften.

Hoffmeister-Kraut verlangt Hilfen für betroffene Regionen

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) forderte vom Bund Strukturhilfen für Regionen, die von der Transformation der Autobranche betroffen sind. "Der Bund gibt 40 Milliarden für den Kohleausstieg, von derart mutigen Investitionen in die Sicherung unserer zentralen Zukunftstechnologien ist dagegen wenig zu hören", teilte sie am Mittwoch in Stuttgart mit. Ähnlich hohe Investitionen seien nötig, um Wohlstand und Arbeitsplätze in der Autobranche zu sichern.

Politik, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände versicherten am Abend nach dem Treffen im Kanzleramt, man wolle an einem Strang ziehen, um die Jobs in der Autoindustrie zu sichern. Bei den geplanten Maßnahmen geht es darum, den Zugang zu Kurzarbeit zu erleichtern sowie Beschäftigte beim Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor besser zu qualifizieren.