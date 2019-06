Am Pfingstwochenende warnt der ADAC vor langen Staus in Baden-Württemberg. Damit Sie entspannt im Urlaub ankommen, sollten Sie Ihre Fahrt an Pfingsten gut planen.

Besonders im Süden Deutschlands ist die Staugefahr laut der ADAC-Stauprognose für Pfingsten hoch, weil am Freitag die Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern beginnen. Deshalb empfiehlt es sich, nicht direkt am Freitag oder Samstag in den Urlaub zu fahren.

Am wenigsten Staus am Pfingtsonntag

Am Freitagnachmittag und am Samstag rechnet der ADAC mit den größten Verkehrsstörungen. Dagegen soll es am Pfingstsonntag auf den Straßen weitgehend frei sein. Laut ADAC wird es am Pfingstmontag und auch am Dienstag, den 11. Juni, jeweils am Nachmittag wieder voller auf den Straßen. Demnach ist an den beiden Tagen mit Heimreiseverkehr nach dem verlängerten Wochenende zu rechnen.

Besonders stark belastete Strecken vermeiden

Da viele Familien in die Berge oder ans Mittelmeer fahren, sagt der ADAC lange Staus um Stuttgart, Nürnberg und München voraus. Außerdem könne es auch auf den Autobahnen in Italien, Österreich, Kroatien und der Schweiz voll werden. Wenn Sie können, umfahren Sie diese Strecken oder fahren Sie antizyklisch - also etwa lieber Freitagnacht als am Freitagnachmittag.

Die Stauprognose des ADAC für das Pfingstwochenende. SWR

Das größte Staupotenzial besteht laut ADAC auf diesen Autobahnen:

Auf der A5 zwischen Karlsruhe und Basel. Besonders kurz vor der Grenze bei Weil am Rhein kommt es demnach zu Stau und an allen Baustellenabschnitten bei Lahr, Karlsruhe, Walldorf und Heidelberg.

Auf der A6 zwischen Mannheim und Heilbronn. Auf dieser Strecke wird der Stau wohl auch durch Baustellen bedingt.

Auf der A7 zwischen Würzburg und Ulm. Besonders um Ulm wird das hohe Verkehrsaufkommen wohl zu Stau führen.

Auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Dort prognostiziert der ADAC auf der kompletten Strecke viele Staus, wie auch auf der A8 bei Ulm.

Auf der A81 zwischen Stuttgart und Singen. Vor allem um Stuttgart und Ludwigsburg brauchen Reisende demnach viel Geduld.

Aktuelle Informationen zu den Staus auf Ihrer Strecke bekommen Sie jederzeit über SWR Verkehrsservice.