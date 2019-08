Die Grünen und mehrere Verbände kritisieren die Abschiebung einer Schülerin vor rund vier Wochen. Die 14-Jährige ist in ihrer Schule in Emmendingen von der Polizei abgeholt und direkt zum Flughafen gebracht worden. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat den Fall erst jetzt bekannt gemacht. Die Abschiebung sei fatal, ein grober Fehler, sagte der asylpolitische Sprecher der Grünen, Lede Abal dem SWR. Es gebe eine Zusage des Innenministeriums, dass Abschiebungen aus Schulen nicht mehr passieren. In dem Fall hätte die Abschiebung abgebrochen werden müssen. Auch der baden-württembergische Flüchtlingsrat und die Gewerkschaft GEW verurteilten den Fall. Die 14-Jährige Fatima A. ist mit ihrer Mutter Ende Juni (27.6.) von Emmendingen nach Mazedonien abgeschoben worden. Der Asylantrag wurde zuvor abgelehnt. Die Polizei hatte am Morgen erst die Mutter mitgenommen. Und da Fatima nicht zu Hause war, sie dann aus der Schule abgeholt. So schildert es das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Schülerin sei dann zum Flughafen gebracht worden. mehr...