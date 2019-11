Vor dem Autogipfel in Berlin fühlt sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann erneut übergangen. Er übt deutliche Kritik an der Bundesregierung - hofft aber auch auf konkrete Fortschritte.

Er habe nicht den Eindruck, dass in Berlin auf die Länder gehört werde, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart, am Rande einer Veranstaltung zum flächendeckenden Ausbau von E-Auto-Ladestationen im Land. "Ich habe die Unterlagen am Donnerstagabend bekommen. Das muss man sich mal vorstellen - vor dem Feiertag", so Kretschmann. "So wird da gearbeitet." Das zeige, dass es so nicht funktioniere. Er hoffe trotzdem, dass bei dem Treffen konkrete Entscheidungen getroffen würden. "Es ist einfach wichtig, wie es jetzt weitergeht."

Es gehe darum, Akteure zu benennen und Strukturen festzulegen, verschiedene Förderprogramme miteinander abzustimmen oder herauszufinden, wo es bereits ähnliche Projekte gebe. "Die Ladeinfrastruktur ist schon ein Schwerpunkt", sagte Kretschmann. "Denn da besteht die Gefahr, dass das das nächste Nadelöhr wird." Deswegen müssten alle an einem Strang ziehen - von den Energieversorgern über die Kommunen bis hin zu Bund und Land. "Daran mangelt es gerade noch", so Kretschmann.

Baden-Württemberg sei beim Ausbau der E-Ladestationen im Vergleich zu anderen Bundesländern gut aufgestellt, sagte Kretschmann. dpa Bildfunk picture allianceMarijan Murat

Verkehrsminister Hermann nimmt an Autogipfel teil

An dem Treffen am Montagabend im Kanzleramt nehmen neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrere Bundesminister, Regierungsvertreter von "Autoländern", die Spitzen von Union und SPD sowie Chefs des Autoverbandes VDA, von Autoherstellern, Zulieferern und Gewerkschaften teil. Für Baden-Württemberg ist Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dabei.

Kretschmann hatte die Bundesregierung wegen ihres Umgangs mit Mobilitätsthemen und Autogipfeln in der Vergangenheit immer wieder teils heftig kritisiert. So bezeichnete er die Verkehrspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) etwa als "schwer erträglich" und kritisierte, dass die Position der Automobilländer zu wenig beachtet würde.