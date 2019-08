Eine Studie der Barmer-Krankenkasse zeigt Impflücken bei Kindern in Baden-Württemberg auf. Zum Beispiel beim empfohlenen Masern-Impfschutz scheidet das Land unterdurchschnittlich ab.

In Baden-Württemberg sind dem Bericht der Barmer-Krankenkasse zufolge 86 Prozent der Sechsjährigen gegen Masern geimpft. Der Bundesdurchschnitt liegt bei knapp 89 Prozent, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 95 Prozent. Diesen Wert will Baden-Württemberg mit der Impfpflicht erreichen. Man habe im Land große Defizite beim Impfen, sagte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) im SWR. Mit Kampagnen wolle das Land für mehr Masernimpfungen bei Kleinkindern sorgen.

Lucha: "Starke Impfgegner"

Der Minister spricht von "starken Impfgegnern", die zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen würden. "Diese zwei Prozent werden wir kaum überzeugen, aber Sie wissen, wir brauchen für den Herdenschutz 95 Prozent. Dann werden wir mit diesen zwei Prozent leben", so Lucha.

"Die dürfen nicht die Meinungsführerschaft mit ihren kruden Ideen gegen die Wissenschaftlichkeit und die Seriosität moderner Sozial- und Bevölkerungsmedizin haben." Manfred Lucha, Grüne, BW-Gesundheitsminister

Die sachliche Aufklärung müsse wieder die Oberhand gewinnen - "und das tun wir gerade", so der Minister.

"Größere Impflücken als bekannt"

"Die Impflücken bei Kleinkindern in Deutschland sind größer als bisher bekannt", sagte Daniel Grandt, Mitautor des Arzneimittelreports und Chefarzt am Klinikum Saarbrücken. So war unter den befragten Barmer-Versicherten mehr als jedes fünfte Kind, das 2015 geboren wurde, in den ersten beiden Lebensjahren nicht oder nur unvollständig gegen Masern geimpft. Die Durchimpfungsrate - der Anteil der Kinder, die die zwei vorgesehenen Masernimpfungen bekommen hatten - lag lediglich bei 78,9 Prozent.

Schuleingangsuntersuchungen beim Robert-Koch-Institut

Das Robert-Koch-Institut (RKI) war kürzlich zu einer leicht höheren Masern-Impfquote gekommen. Das liegt daran, dass im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen nur die Kinder erfasst werden, die einen Impfausweis vorlegen. Neun Prozent der Schulanfänger hatten keinen Impfausweis. Die Auswertung der Barmer sei gründlich, teilte das RKI am Donnerstag mit. "Mit den Daten werden jedoch nur rund elf Prozent der gesetzlich Versicherten in Deutschland abgebildet und es bleibt offen, wie repräsentativ dieses Versichertenklientel für Deutschland ist", so das RKI.

Masern-Impfpflicht in Kitas?

Das Bundeskabinett hat Mitte Juli ein Gesetz für eine Masern-Impfpflicht auf den Weg gebracht. Ab März 2020 müssen Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in eine Kita oder Schule nachweisen, dass diese geimpft sind. Der Bundestag muss noch zustimmen.