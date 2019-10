Wenn es nach Naturschützern geht, muss Baden-Württemberg im Kampf gegen das Artensterben deutlich mehr investieren. Zu Kretschmanns Kritik am Bienen-Volksbegehren finden sie teils deutliche Worte.

225 Millionen Euro mehr pro Jahr sind nötig, um dem Artensterben in Baden-Württemberg beizukommen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine neue Studie, die von 15 Naturschutz- und Agrarverbänden erarbeitet und am Montag vorgestellt wurde. Darunter sind unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND), der Naturschutzbund (Nabu) und der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft.

Die grün-schwarze Landesregierung sei beim Kampf gegen das Artensterben auf Äckern und Wiesen zwar auf dem richtigen Weg, es gebe aber dringenden Weiterentwicklungsbedarf. Eine der Hauptforderungen: Kleine Landwirtschaftsbetriebe sollen mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Das sei so lange nötig, bis die Verbraucher bereit seien an der Ladentheke mehr für naturverträglich hergestellte Produkte auszugeben, so Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND. Außerdem müsse es einfacher und attraktiver werden, Fördergelder zu beantragen.

"Einen Waldbrand mit einem kleinen Feuerlöscher löschen"

"Zur Zeit sägen wir den Ast ab, auf dem wir sitzen", sagte Dahlbender. Nabu-Landeschef Johannes Enssle warnte: "Wir versuchen, einen riesigen Waldbrand mit einem kleinen Feuerlöscher zu löschen." Der geforderte Mehrbedarf entspreche 20 Euro pro Einwohner und Jahr. Derzeit werden die wichtigsten Förderprogramme mit 145 Millionen Euro unterstützt. Die Verbände fordern Anreize, damit sich Naturschutz für Landwirte lohnt.

Die Forderungen der 15 Verbände decken sich größtenteils mit denen des Volksbegehrens "Rettet die Bienen". Dieses geht allerdings noch weiter: Würde alles umgesetzt, was im Volksbegehren gefordert wird, wären insgesamt mehr als 300 Millionen Euro nötig, rechnete Enssle vor.

Deutliche Worte zu Kretschmann-Kritik am Bienen-Volksbegehren

Als Nabu-Landeschef gehört Enssle zu den prominentesten Unterstützern des Volksbegehrens, das aktuell viel Gegenwind bekommt - vor allem von Landwirten, zuletzt aber auch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Dabei geht es vor allem um das geforderte generelle Verbot von Pestizideinsatz in Schutzgebieten.

Enssle wehrte sich am Montag entschieden gegen die Kritik an "Rettet die Bienen". Kretschmann sei "ein Stück weit falsch beraten" gewesen und habe nur das wiederholt, was Bauernverbände verbreiten würden. Dem Volksbegehren werde vorgehalten, alles verbieten zu wollen, was laut Enssle "einfach nur Quatsch ist". Er spielt damit auf die im Gesetzentwurf festgelegten Möglichkeiten für Ausnahmeregelungen an. Die Initiatoren hatten den Landwirten schon zuvor eine "Angstkampagne" vorgeworfen. Es werde immer nur "herumkritisiert", doch bisher seien keine Alternativen zum Volksbegehren vorgelegt worden, so Enssle.