Im Einzelhandel wird am Freitag bundesweit gestreikt - und zwar bei Kaufland. Zu dem Arbeitskampf aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi, auch in Baden-Württemberg.

Am Mittwoch waren die Tarifverhandlungen im Einzelhandel ohne Ergebnis unterbrochen worden - jetzt hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks bei Kaufland aufgerufen. Sie rechnet deshalb mit längeren Warteschlangen an den Kassen und mit weniger aufgefüllten Regalen. Bundesweit werden mehr als 2.000 Streikende erwartet.

Verdi protestiert vor Kaufland-Zentrale

Am Freitagvormittag ist vor der Zentrale von Kaufland in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) eine zentrale Protestkundgebung geplant. Hier werden nicht nur Mitarbeiter aus ganz Baden-Württemberg anreisen, sondern auch aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Mit den Warnstreiks will Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Tarifverhandlungen unterbrochen

Am Mittwoch war in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) die dritte Verhandlungsrunde für den baden-württembergischen Einzelhandel ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 6,5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten bislang 1,7 Prozent im ersten Jahr und 1,2 Prozent im zweiten Jahr. Die nächste Verhandlungsrunde findet in Baden-Württemberg am 8. Juli statt.