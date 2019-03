Vor drei Jahren wurde die Bildungszeit eingeführt: Doch für Arbeitnehmer im Baden-Württemberg hakt es an etlichen Stellen noch. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag vorgelegte Untersuchung.

Die gesetzlichen Regeln sind teilweise uneindeutig und schwer verständlich und die Abläufe zu bürokratisch: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Demnach sehen viele Betriebe außerdem nur wenig Nutzen in der politischen Weiterbildung, für die sie ihre Beschäftigten ebenfalls freistellen müssen. Um diesen Bereich gab es bislang auch am häufigsten Streit.

Jeder hundertste Beschäftigte hat Bildungszeit genommen

Das Bild ist insgesamt nicht ganz ausgewogen, weil die Gewerkschaften, denen besonders viel an diesem Bereich liegt, ihre Mitarbeit an der vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Studie verweigert hatten. Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wollte die Ergebnisse der sogenannten Evaluierung des Gesetzes am Donnerstag nicht bewerten, sondern sie zunächst mit allen beteiligten Akteuren in Ruhe besprechen.

Der Studie zufolge hat 2017 in Baden-Württemberg etwas mehr als jeder hundertste Beschäftigte, der einen Anspruch darauf hat, auch tatsächlich einige Tage Bildungszeit genommen.