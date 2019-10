Momentan gilt die Mietpreisbremse im Land nur in bestimmten Kommunen und auch nur theoretisch. Dabei würde sie dringend gebraucht - laut einem Gutachten in deutlich mehr Gemeinden als bisher.

In 88 Städten und Gemeinden im Land ist der Wohnungsmarkt laut des Gutachtens so angespannt, dass dort die Mietpreisbremse gelten müsste. Aktuell gibt es die Regelung, die Mietsteigerungen begrenzt, nur in 68 Kommunen in Baden-Württemberg. Unter anderem in Stuttgart, Konstanz, Karlsruhe oder Heilbronn dürfen Mieten in Neuverträgen maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Jetzt soll die Begrenzung zum Beispiel auch in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen), Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), Ludwigsburg oder Kehl (Ortenaukreis) gelten. Denn auch dort ist Wohnraum knapp und die Mietbelastung hoch. Andere Gemeinden, in denen die Mietpreisbremse bisher gilt, tauchen im Gutachten nicht mehr auf - zum Beispiel Bad Säckingen (Kreis Waldshut), Rastatt oder Brühl (Rhein-Neckar-Kreis).

Neue Landesverordnung zur Mietpreisbremse geplant

Aktuell können sich Mieter im Land jedoch nicht auf die Mietpreisbremse berufen: Das Landgericht Stuttgart hatte sie im März aus formellen Gründen für unwirksam erklärt. Das heute vorgestellte Gutachten soll jetzt die Grundlage für eine neue Landesverordnung sein, die im nächsten Jahr kommen soll.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zog bei dem Wohnungsgipfel ein positives Fazit für das aktuell laufende Wohnraumförderprogramm: Von den 250 Millionen Euro, die dafür dieses Jahr zur Verfügung stehen, seien über 160 Millionen bereits vergeben. Sie räumte aber auch ein, dass die Lücke zwischen Angebot und Bedarf weiterhin groß sei.