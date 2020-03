Angesichts der Situation an der türkisch-griechischen Grenze hat Innenminister Strobl Hilfe der Polizei aus Baden-Württemberg zugesichert. Menschenrechtler beschreiben die Lage als "katastrophal".

Dauer 1:31 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Flüchtlingsaufnahme: Strobl warnt vor "deutschen Sonderwegen" Tausende Flüchtlinge versuchen an der griechischen Grenze in die EU zu gelangen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) forderte eine europäische Lösung und sicherte Hilfe aus Baden-Württemberg zu. Video herunterladen (3,7 MB | MP4)

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) warnte am Mittwoch vor Alleingängen bei der Flüchtlingsaufnahme. "Insbesondere was die Aufnahme von Personen aus Griechenland angeht, kann das nur europaweit gelöst werden", sagte er. "Ich warne nachdrücklich vor deutschen Sonderwegen."

Tausende Geflüchtete an der Grenze

Seitdem die Türkei am Wochenende die Grenzen für Migranten geöffnet hat, versuchen zahlreiche Flüchtlinge in die EU zu gelangen. Nach UN-Angaben harren tausende Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite aus. Viele Geflüchtete haben es bereits auf die griechische Insel Lesbos geschafft. Sie warten auf den Weitertransport zum Festland. Viele hoffen sogar bis nach Deutschland zu kommen. Unklar ist, wie es wirklich weiter geht. Deutschland will erst einmal helfen, die griechischen Grenzen dicht zu machen - auch Baden-Württemberg.

Strobl bietet Hilfe der baden-württembergischen Polizei an

Strobl sagte, er habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Unterstützung durch die baden-württembergische Landespolizei bei der Grenzsicherung angeboten. "Das hat Horst Seehofer gerne entgegen genommen", so Strobl. "Und wir sind auch bereit, humanitäre Hilfe zu den griechischen Inseln zu bringen."

Der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Michel Brandt (Linke) sitzt im Menschenrechtsausschuss und ist aktuell in Griechenland. Im SWR-Interview sagte er, das Angebot von Strobl sei "überhaupt keine Lösung". Polizisten aus Baden-Württemberg nach Griechenland zu schicken verlagere lediglich das Problem.

Dauer 2:46 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW "Die Flüchtlingspolitik der EU grenzt an Selbstaufgabe" Der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Michel Brandt (Linke) sitzt im Menschenrechtsausschuss und ist aktuell in Griechenland. Die Situation der Flüchtlinge an der Grenze beschreibt er als "katastrophal". Video herunterladen (6,7 MB | MP4)

Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze bezeichnete er als "katastrophal". "Die EU wird ihren Menschenrechtsaufgaben, dem Völkerrecht und der Genfer Flüchtlingskonvention in keiner Form gerecht", so Brandt. "Wenn das die Politik der EU sein soll, grenzt das an eine Selbstaufgabe." Das "Versagen der internationalen Politik" werde auf dem Rücken von Geflüchteten ausgetragen.

Rottenburger OB fordert schnelle Hilfe

Auch dem Rottenburger Oberbürgermeister Stephan Neher (CDU) sind die Ankündigungen seines Parteifreunds Strobl zu wenig. Seine Stadt stehe bereit für die Aufnahme von Flüchtlingen. Grenzen zu öffnen sei nicht die Lösung, aber schnelle Hilfe müsse sein. "Wir fordern die Landesregierung auf, dass wir jetzt aus humanitären Gründen insbesondere Minderjährige aus diesen Elendsvierteln und Lagern in Griechenland holen", so Neher. Baden-Württemberg sei durchaus in der Lage, Geflüchtete aufzunehmen.