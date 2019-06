Zahlreiche Menschen haben in Stuttgart gegen die parlamentarische Anfrage der baden-württembergischen AfD protestiert, die nach der Nationalität von Künstlern gefragt hatte. Auch Ballettdirektoren wehren sich.

Ballettdirektoren in Deutschland haben sich zu internationaler kultureller Vielfalt bekannt und der Frage der AfD im baden-württembergischen Landtag nach Nationalitäten von Künstlern eine Absage erteilt. In einer Resolution wandten sie sich gegen Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Machtmissbrauch. Zugleich demonstrierten am Samstag in Stuttgart nach Angaben der Organisatoren über 2.000 Menschen gegen die parlamentarische Anfrage. Nach Einschätzungen der Polizei waren es weniger.

Im Stuttgarter Schlossgarten hatte sich die Menschenmenge eingefunden, um den Kunstschaffenden aus aller Welt ihre Solidarität zu bekunden. Von den in Stuttgart tagenden Bundesdeutschen Ballett- und Tanztheaterdirektoren (BBTK) kamen 40 Ballettdirektoren von Stadt-, Landes- und Staats-Compagnien zu der Protestveranstaltung. Sie betonten die Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter und Tänzer. Auch die Stuttgarter SPD unterstützte den Protest. Die Kunst lebe von der Vielfalt, und das dürfe man nicht einschränken.

"Dass die AfD ausländerfeindlich ist und die Freiheit der Kunst nicht schätzt, ist ja nichts Neues. Mit ihrer Anfrage zeigt sie erneut, welch Geistes Kind sie ist." Dejan Perc, Vorsitzender SPD Stuttgart

Liste müsste speziell für Anfrage aufgestellt werden

"So eine Frage sollte am besten nicht beantwortet werden," sagte Tarek Assam, Sprecher der BBTK und Ballettdirektor aus Gießen. Das Ministerium hatte aber betont, es sei zur Beantwortung verpflichtet. Es gebe allerdings keine Listen von Nationalitäten. Eine für die Anfrage eigens aufgesetzte, detaillierte Erhebung der Staatsangehörigkeit sei nicht vorgesehen. Die BBTK befürchtet, dass die AfD die Daten politisch missbrauchen und gegen die Künstler instrumentalisieren könnte.

Die AfD im baden-württembergischen Landtag wünscht sich eine "realistische Bestandsaufnahme" und eine Einschätzung der Qualität der eigenen Nachwuchskünstler und Ausbildungsstätten im internationalen Vergleich. In Deutschland aufwachsende Künstler könnten es aufgrund der Ganztagsschule unter Umständen schwer haben, ausreichend Zeit zur künstlerischen Betätigung zu finden. Kritiker halten die Begründung für vorgeschoben.

Internationalität als Garantie für Qualität

Laut Tarek Assam vom BBTK haben zwei Drittel aller Mitglieder der deutschen Tanz- und Ballettensembles keinen deutschen Pass. Diese Internationalität sei die Garantie für neue Impulse und Qualität. Er sehe auch keine schlechteren Voraussetzungen von Menschen mit deutschem Pass, in eine Compagnie aufgenommen zu werden.